Wall Street'te teknoloji hisseleri düştü

S&P 500, 2022'den bu yana en kötü düşüşünü yaşadığı ve dünya genelinde finans piyasalarının sarsılmasına yol açan bir önceki günkü düşüşünün ardından aşağı yönlü hareketini devam ettirdi ve günü %0,5'lik bir kayıpla tamamladı. Son 3 gündeki kayıp yüzde 2,97'ye ulaştı. Endeks son 7 işlem gününün 6'sını düşüşle tamamladı ve 16 Temmuz'da gördüğü 52 haftanın zirvesinin yüzde 4,73 altında.

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Dow Jones Sanayi Endeksi ise yeni verilerin ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte hızla büyüdüğünü göstermesinin ardından sıçrama yaptı. Endeks 81 puan ya da %0,2 yükseldi. Yaşanan yükselişe rağmen Dow Jones Sanayi Endeksi hala 17 Temmuz'da gördüğü 52 haftanın zirvesi olan 41198,08 puanın yüzde 3,07 altında.

Nasdaq Bileşik Endeksi ise önceki gün yaşanan yüzde 3,6'lık kaybın ardından %0,9 düştü. Son 3 gündeki kayıp yüzde 4,59 oldu. Endeks 10 Temmuz'daki zirvesinin yüzde 7,86 altında.

Küçük şirketlerden oluşan Russell 2000 endeksi ise %1,3'lük bir sıçrama yaparak yükselişini sürdürdü.

Wall Street'te Nvidia ve S&P 500'ün bu yıl rekorlara koşmasından birinci derecede sorumlu olan büyük teknoloji hissesinin çoğu için kayıplar devam etti. Bir gün önce Tesla ve Alphabet'in kar raporlarının beklentilerin altında kalması ve piyasanın yapay zeka teknolojisi konusundaki çılgınlığının fiyatları çok yükselttiği yönündeki endişeleri artırmasının ardından bu hisseler düşüşe geçmişti.

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“Muhteşem Yedili” olarak bilinen büyük teknoloji hisse senetlerinden 6'sı günü düşüşle kapattı. Ancak S&P 500'deki hisse senetlerinin çoğu günü yükselişle tamamladı.