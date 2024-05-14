Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Walmart yüzlerce çalışanını işten çıkarabilir
Haberler Uzmanpara Walmart yüzlerce çalışanını işten çıkarabilir

Walmart yüzlerce çalışanını işten çıkarabilir

Walmart'ın yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracağı ve uzaktan çalışanlarının çoğundan ofislere dönmelerini isteyeceği iddia edildi.

14.05.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
Walmart yüzlerce çalışanını işten çıkarabilir

Bloomberg tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Dallas, Atlanta ve Toronto'daki daha küçük ofislerdeki çalışanlardan, perakende devinin Bentonville, Arkansas ve San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki şirket merkezleri de dahil olmak üzere daha büyük merkezlere geçmeleri istendi.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili kamuya açık konuşma yetkisi olmayan bir kişi, personelin çoğu zaman ofiste olduğu sürece, işlerini uzaktan ve yarı zamanlı olarak yapmasına izin verileceğini söyledi.

Bir Walmart sözcüsü, şirketin şu anda paylaşacak bir güncellemesinin olmadığını söyledi.

Fidanlar fındıkla dolmaya başladı! Verimi 5 kata kadar artıracak proje

Fidanlar fındıkla dolmaya başladı! Verimi 5 kata kadar artıracak proje
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!