Walmart yüzlerce çalışanını işten çıkarabilir

Bloomberg tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Dallas, Atlanta ve Toronto'daki daha küçük ofislerdeki çalışanlardan, perakende devinin Bentonville, Arkansas ve San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki şirket merkezleri de dahil olmak üzere daha büyük merkezlere geçmeleri istendi.

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Konuyla ilgili kamuya açık konuşma yetkisi olmayan bir kişi, personelin çoğu zaman ofiste olduğu sürece, işlerini uzaktan ve yarı zamanlı olarak yapmasına izin verileceğini söyledi.

Bir Walmart sözcüsü, şirketin şu anda paylaşacak bir güncellemesinin olmadığını söyledi.