Wells Fargo'dan ABD tahmini

ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini 0,7 puan artırarak yüzde 4,6'dan 5,3'e yükselten Wells Fargo, bu beklentisine neden olarak ikinci çeyrek ile birlikte Covid-19 vaka sayılarında düşüşün hızlanacağının öngörülmekte olmasını işaret etti.

Banka, devam eden aşılama programı ve yasalaşması beklenen mali politika desteğinin de büyümeye hız vereceğini öngördü.

Wells Fargo raporunda, ABD'de tüketicilerin daha önceden biriken tasarruflara, devam eden mali desteğe ve istihdamda toparlanmaya bel bağlayarak büyümede toparlanma öncülük edeceklerini tahmin ettiklerini de vurguladı.