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10.02.2021 - 15:01 | | Foreks

Wells Fargo'dan ABD tahmini

Wells Fargo, bahar aylarının yaklaşması ile birlikte ABD'de reel GSYH büyümesinin ciddi şekilde hızlanmasının beklendiğine işaret eden 2021 için GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Wells Fargo'dan ABD tahmini
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ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini 0,7 puan artırarak yüzde 4,6'dan 5,3'e yükselten Wells Fargo, bu beklentisine neden olarak ikinci çeyrek ile birlikte Covid-19 vaka sayılarında düşüşün hızlanacağının öngörülmekte olmasını işaret etti.

Banka, devam eden aşılama programı ve yasalaşması beklenen mali politika desteğinin de büyümeye hız vereceğini öngördü.

Wells Fargo raporunda, ABD'de tüketicilerin daha önceden biriken tasarruflara, devam eden mali desteğe ve istihdamda toparlanmaya bel bağlayarak büyümede toparlanma öncülük edeceklerini tahmin ettiklerini de vurguladı.

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