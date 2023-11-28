Wells Fargo'dan S&P 500 öngörüsü

Stratejistler, ABD ekonomisinde yumuşamanın hisse senedi rallisi üzerinde baskı yaratacağını, ihtiyari tüketici ve küçük sermayeli hisse senetleri gibi sektörleri duraklatacağı uyarısında bulunarak Russell 2000 için kazanç tahminlerini düşürdü.

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ABD ekonomisinin yavaşlamakla birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlamasını haklı çıkaracak kadar kötüleşmediğini belirten Wells Fargo, "ekonomi muhtemelen piyasaların öngördüğünden daha uzun süre sıkı kredi sıkışıklığından muzdarip olacak. Ekonomik ve kazançlarda toparlanmaya giden yol netleşene kadar hisse senedi rallilerinin sınırlı kalacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Wells Fargo, S&P 500'ün bu yılki aralığının altına düşmesi halinde yatırımcılara büyük sermayeli teknoloji hisselerine yatırım yapmalarını önerdi.

Wells Fargo, 2024 yılının ikinci yarısında küresel ekonominin yeniden hızlanmasının, zayıflayan dolar ve düşen faiz oranlarının küresel bir risk rallisini tetiklemesiyle hisse senetlerini muhtemelen yükselteceğini de belirtti.