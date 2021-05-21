WeWork 1,45 milyar GBP zarar etti

WeWork mali yılının ilk çeyreğinde 1,45 milyar GBP zarar etti. Yapılan açıklamada ilk çeyrekte toplam ofis doluluk oranının yüzde 50 olduğu, bu oranın geçen yılın son çeyreğinde yüzde 47 seviyesinde gerçekleştiği de belirtildi.

WeWork halka açılmak için son dönemde popüler olan özel amaçlı satın alma şirketi ile birleşme yöntemini seçerek BowX Acquisition Corp ile birleşmiş ve piyasa değeri 9 milyar dolar olarak belirlenmişti.

WeWork'ün Mart 2020'de 693 bin olan üye sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 490 bin olarak gerçekleşti.