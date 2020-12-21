Wto Nedir? Dünya Ticaret Örgütü (Dtö) Amaçları Nelerdir?

Dünya Ticaret Örgütü WTO'nun İngilizce açılımı World Trade Organization'dur. Çok taraflı olan ticaret sistemlerinin yasal ve kurumsal bir organıdır.



WTO Dünya Ticaret Örgütü Nedir?



WTO yani Dünya Ticaret Örgütü, hükumetlerin iç ticaret yasasını ve düzenlemesini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ile ortaya koyarak toplu görüşmeler ve müzakereler ile ülkelerin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmiş olduğu bir platformdur.



WTO yani Dünya Ticaret Örgütü anlaşması, tarımdan sektöründen, tekstile ve konfeksiyon sektöründen, hizmetlerden fikri mülkiyet hakları kurallarına kadar olan, değişik alanlarda 29 farklı metinden oluşur. Bunlara ek olarak WTO üyelerine ilave sorumluluklar ve bazı taahhütler yükleyen, ilave olarak 25 deklerasyon, kararlar ve anlaşmalar da bulunur.



WTO kurallarında geleneksel olarak çok hassas sektörler olarak kabul edilen tarım malları ticaretine ve tekstil ile ve konfeksiyon ürünlerini de kapsar. Tarım da kabul edilmiş olan kurallar piyasaya giriş için şartlarını, yerli üretimi destekleme kuralları, ihracat teşvik uygulamaları ve gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı kurallarını da içermektedir.



Dünya Ticaret Örgütünün Amaçları Nelerdir?

Taraf olan ülkelerin yaşam maliyetlerini azaltmak amacı ile yaşam standartlarını arttırmak,

Ekonomik yönde büyümeyi destekleyerek tam olarak istihdamı sağlamak,

Reel gelirler ile talep hacminde büyük olacak şekilde ve istikrarlı olarak artışı sağlamak,

Sürdürülebilir kalkınma hedefi ile uyumlu şekilde dünyanın kaynaklarının kullanımı çerçevesinde mal ve hizmet üretimlerini genişletmek,

Farklı ekonomik alandaki ve düzeydeki ülkelerin ihtiyaçlarını ve endişelerini karşılayacak biçimde mevcut kaynakları geliştirmek.