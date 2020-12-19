Xau Açılımı Nedir, Neyin Kısaltmasıdır?

XAU, Altın anlamına gelir. Forex'te bir emtia olarak işlem görür. Yani forex piyasasında para birimi yerine altın, gümüş ve WTI satılır.



Xau Açılımı Nedir?



Bir emtianın değerini birden fazla para birimine karşı ölçmek çok zor olacağından XAU / JPY cinsinden bir düzey görmezsiniz. Bu nedenle dolar üzerinden işlem görmektedir. XAU, altını simgeleyen bir ifadedir ve piyasalarda bu şekilde işlem görür.



Çünkü dünyada en fazla döviz rezervi olan para birimi dolardır. Ülkeler rezervlerinde tutmak için yerel para birimleri için USD aldıklarında, piyasadaki USD miktarı değişir.



XAU yani altın ve gümüş güvenli bir liman para birimidir, bu da diğer emtia fiyatları ve para birimleri düştüğünde altının değerinin genellikle yükseldiği anlamına gelir.



XAU Neyin Kısaltmasıdır?



XAU altının ve gümüş gibi değerli madenlerin kısaltmasıdır. XAU, tüm değerli metaller arasında en popüler yatırımdır ve birçok yatırımcı riski çeşitlendirmek için satın alır. Emtia piyasalarında altının fiyatı dalgalanır ve vadeli işlem sözleşmeleri ve türevlerinde altın üzerine spekülasyon meydana gelir.



XAU para birimi koduyla günlük olarak tezgah üstü spot fiyatlardan işlem görür. Bir altın standardı daha önce birçok ülkenin para biriminin değerini sabitlemek için yaygın bir uygulama olsa da, şu anda hiçbir ülke altın standardını kullanmıyor.



Fakat yine de dünyadaki ülkeler için önemli bir finansal varlık olarak değer görmektedir.



Forex'te XAU Kullanımı Nedir?



AU, AU sembolü altında bulunan altın kimyasal elementten kısadır ve altın bir para birimidir ve Forex piyasalarında altın XAU olarak kullanılır. Forex'te XAU'ya bir örnek olarak burada XAU'nun değerinin ABD doları ile karşılaştırıldığı grafik var. Bu grafikler üzerinden yatırımcı alım satım işlemleri yapabilir.



XAU veya Altın, para birimi olarak işlem görür. Altın para birimi olmasa da belki bunu anlamak biraz zor olabilir. Altın veya XAU'nun yalnızca ABD doları karşısında işlem gördüğünü fark etmiş olabilirsiniz. XAU'ya karşı işlem gören başka bir para birimi görmeyeceksiniz çünkü birçok para birimine karşı değeri ölçmek zor.