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Uzmanpara X'in Türkiye'de temsilciliği kuruldu
Haberler Uzmanpara X'in Türkiye'de temsilciliği kuruldu

X'in Türkiye'de temsilciliği kuruldu

Sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliği kuruldu, faaliyetlerine devam edecek.

23.05.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
X'in Türkiye'de temsilciliği kuruldu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliği kurulduğunu ve faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

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Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X’in Türkiye'de temsilciliği kuruldu. X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek" dedi.

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