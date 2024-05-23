X'in Türkiye'de temsilciliği kuruldu
Sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliği kuruldu, faaliyetlerine devam edecek.
23.05.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliği kurulduğunu ve faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
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Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X’in Türkiye'de temsilciliği kuruldu. X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek" dedi.