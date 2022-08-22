Yabancı yatırımcı borsaya mı yöneldi?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 5 haftadır yükseliş kaydediyor. Endeks cuma günü 3 bin 51 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsada yabancı işlemlerinde de artış görülüyor. Konuyla ilgili ekonomist Hikmet Baydar CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Hikmet Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Borsadaki yabancı payının yüzde 50’den yüzde 30’lara düştüğünü düşünürsek yaban yatırımcının 1 hafta içerisindeki alışlarını uzun vadeli alım olarak düşünmek gerçekçi olmaz. Yabancı yatırımcının borsadaki payının kalıcı olarak arttığını gözlemlemek lazım.

Borsalar bir güven merkezidir. Sayın Cumhurbaşkanı serbest piyasa ekonomisini destekliyoruz diyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası’nın aldığı kararlar nedeniyle piyasalara müdahale ediliyor imajı yaratılmaya çalışılıyor. Bu imajın yanlış olduğunu belirtmek için bu açıklamalar yapılıyor.

Yabancı yatırımcı bir fondur ve bu fon çeşitli analizlerle hisse senetlerine giriş yapıyor. Bugünkü fiyatlara bakmazlar onlar gelecekteki fiyatlara bakarak pozisyon alırlar. Baktıkları bazı kriterler var temettüye bakarlar sektöre bakarlar ve fiyat bugün ucuzsa hisse senedinde kademeli pozisyon alırlar. Kademeli alımlar yaparlar.

Borsada kar patlaması yaşamayan şirket yok en son buna bankacılık sektörü de katıldı. ‘Yüksek karlara rağmen yabancı yatırımcılar neden girmiyor?’ derseniz ben borsanın geçmişteki şeceresine bakıyorum. Tahtası kapatılan hisselerde yabancılar hala mağdur. Bu sorun çözülecek diyen bir sürü sermaye piyasası kurulu başkanı da var bu ülkede. Hala bu sorun çözülmedi.”