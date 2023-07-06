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Yabancı yatırımcılar Japon hissesi aldı

Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta Japon hisse senetlerinde net alım yaptı.

06.07.2023 - 09:22 |
Yabancı yatırımcılar Japon hissesi aldı

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta Japon hisse senetlerinde net alım yaptı.

Yabancı yatırımcılar 1 Temmuz haftasında 195 milyar yen tutarında net alım gerçekleştirdi ve bu alımların da etkisiyle Nikkei 225 endeksi haftayı yüzde 1,24 oranında yükselişle kapattı.

Yabancı yatırımcılar önceki hafta ise 524,4 milyar yen tutarında net satış yapmıştı.

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