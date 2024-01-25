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UzmanparaYabancı yatırımcılar Japon hissesi aldı
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Yabancı yatırımcılar Japon hissesi aldı

Yabancı yatırımcılar ihracatçı hisselerini artıran yendeki değer kaybı ve çip sektöründeki güçlü performansın etkisiyle yükselen Japon borsasındaki pozisyonlarını güçlendirdi.

25.01.2024 - 12:57 | | Foreks Haber
Yabancı yatırımcılar Japon hissesi aldı

Borsa verilerine göre yabancılar bir önceki hafta gerçekleştirdikleri 1,45 trilyon yenlik net alımın ardından 19 Ocak'a kadar olan haftada Japon hisse senetlerine net 395,84 milyar yen (2,68 milyar dolar) yatırdı.

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Yabancı yatırımcılar net bazda yaklaşık 384,13 milyar yen nakit hisse senedi ve yaklaşık 11,71 milyar yen türev biriktirdi.

Japonya Maliye Bakanlığı'na göre yabancı yatırımcılar uzun vadeli Japon tahvillerinde yaklaşık 348,6 milyar yen satın alarak üst üste ikinci hafta alım eğilimini genişletti.

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