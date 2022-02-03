Yabancıların hisse satışı devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre aynı hafta DİBS (kesin alım) alımları 63,6 milyon dolar olurken, DİBS (ters repo) satımı 112 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (teminat) alımları 7,6 milyon dolar olurken, DİBS (ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 7,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 18 milyar 628,9 milyon dolar oldu.

DİBS (kesin alım) stokları 3 milyar 417,3 milyon dolar, DİBS (ters repo) stokları 750,5 milyon dolar, DİBS (teminat) stokları 270,1 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 149,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.