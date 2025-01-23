'Yapısal zayıflıkların ele alınması gerekiyor'
Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies, Almanya'nın ekonomik büyüme dönemine girmesinin çok önemli olduğunu belirterek yapısal zayıflıkların ele alınması gerektiğini belirtti.
23.01.2025 - 11:18 | | Foreks Haber
Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies, CNBC'ye verdiği demeçte Almanya'nın ekonomik büyüme dönemine girmesinin çok önemli olduğunu belirterek yapısal zayıflıkların ele alınması gerektiğini söyledi.
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Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Kukies, "IMF'nin büyüme tahminlerini yeniden aşağı yönlü revize ettik. Ekonomimizin yapısal zayıflıklarının kesinlikle ele alınması gerekiyor. Ekonomik büyüme yoluna girmemiz gerçekten çok önemli" dedi.