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'Yaptırımlarımız Rus bankacılığını hedefliyor'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yaptırımlarımız Rus bankacılık sektörünün yüzde 70'ini hedefliyor" dedi.

25.02.2022 - 08:02 |
'Yaptırımlarımız Rus bankacılığını hedefliyor'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerinin Rusya'ya karşı üzerinde anlaştıkları yaptırımların Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini ve önemli kamu şirketlerini hedef aldığını söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Von der Leyen, "Yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak ve Rusya'da enflasyonu yükseltecek. İhracat yasağı rafinerilerin yenilenmesini imkansız hale getirerek Rusya'nın petrol sektörünü vuracak" ifadelerini kullandı.

AB'nin Rusya'nın yarı iletkenler, çipler gibi önemli teknolojilere erişimini de sınırladığını belirten von der Leyen, yaptırımların ABD ve diğer ülkeler ile yakın şekilde koordine edildiğini, Rus diplomat ve iş adamlarının artık Avrupa Birliği'ne ayrıcalıklı erişime sahip olmayacağını da vurguladı.

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