Yatırım Nedir, Türleri Nelerdir? Yatırım Nasıl Yapılır?

Herkesin belli hayatı boyunca başlı bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar zorunlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılabilir. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para kazanırlar. Kazanılan paralar ise gelir olarak tanımlanır. Bu gelirle ihtiyaçlar karşılanırken gelirden geriye kalan paraya ise tasarruf denir. Yatırım ise tasarruflu olmadan yapılamaz.



Yatırım Nedir?



Yatırım ve yatırım çeşitlerini açıklamadan önce, ilk başta tasarruf kavramına kısaca değinmekte fayda vardır. Tasarruf, insanların belli başlı bazı ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ellerinde kalmış olan parayı saklamaları olarak tanımlanır. Yatırım kavramı ise, tasarruf edilmiş olan belli bir miktar parayı, çeşitli araçlardan faydalanmak sureti ile büyütmek -ya da en azından muhafaza edebilmek- anlamına gelir.



Yatırım Çeşitleri Nelerdir?



Yatırım kavramı çeşitli bilim dallarından destek alınarak birçok alt başlıkta incelenebilir. Buna göre yatırım çeşitleri şunlardır:



Sermaye Yatırımları



Sabit varlıklara ya da değerlere yapılmış olan yatırımlara sermaye yatırımı denir. Bu tanımdaki sabit varlıklar ise; konut, arsa gibi taşınmazları ifade eder. Kar etmesi beklenen bu tip menkul kıymetleri satın alınmak sureti ile yatırımlar yapılabilir. Varlık yatırımları belli bir vadede kar elde etmek için yapılan yatırımlardandır.



Sabit değerlere örnek olarak ise bir işletmeye yapılmış olan yatırımlar verilebilir. Örneğin; müteşebbis (girişimci) bir işletme kurarak ya da bir işletmeye ortak olarak; makine, taşıt, teknik araç, tesisleşme gibi sabit değerlere yatırım yapabilir.



Finansal Yatırımlar



Tasarruf sahibi yatırımcıların finansal yatırım araçlarını kullanarak yapmış oldukları yatırımlara denilebilir. Finansal yatırımlarda iki temel olan amaç vardır. Bunlardan birincisi fiyat farklarından yararlanmak sureti ile kar etme (arbitraj), diğeri ise eldeki tasarrufu koruyarak yani değerinin kaybetmemesini sağlamak olarak söylenebilir. Finansal yatırım araçları ise kendi arasında Para Piyasası Araçları ve Sermaye Piyasaları Araçları olarak ikiye ayrılabilir.



Nasıl Yatırım Yapılır?



Yatırım yapmaya öncelikli olarak yatırım yapılacak miktar belirlenerek başlanır. Sonrasında ise yatırım araçları araştırılarak bir karara varılmalıdır. Piyasa uzmanlarının yazılarını takip etmek de oldukça faydalı olacaktır.