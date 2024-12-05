Yatırımcılar dikkat: Bitcoin, 100 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

BITCOIN'DE TARİHİ REKOR

Bitcoin fiyatı bugün 104 bin 88 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda Bitcoin 102 bin 439 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

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Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı 3 bin 905 dolar seviyesini gördü.