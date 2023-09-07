Geçtiğimiz hafta Bitcoin bir gün içerisinde yüzde 6’nın üzerinde yükselerek yatırımcıları heyecanlandırsa da sonraki iki gün içerisinde kazançlarının tamamını geri verdi. Piyasada son zamanlarda görülen fiyat hareketleri tedirgin ederken, yatırımcılar yönün ne olacağını merak ediyor.

Öte yandan kripto para odaklı veri toplayıcısı CoinGecko tarafından yapılan bir analizde 9 yılda toplam 7 bin 368 kripto para ‘ölü’ olarak nitelendirildi. Peki piyasadaki ‘ölü coinler’ ne anlama geliyor? Bitcoin’de yeni tahminler ne? Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz beklentilerini Uzmanpara’ya açıklarken, olası bir yükseliş hareketi için tarih verdi. Yavuz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

PİYASADA SERT HAREKETLERİN SEBEBİ NE?

Yaklaşık altı aydır 25.300 ile 31.500 dolar aralığına sıkışmış bir Bitcoin grafiği seyrediyoruz. Bu aralıkta hareket ederken bazen olumlu haberlerle 31.500’e hızlı ataklar, bazen de olumsuz haberlerle hızla 25.300 dolar seviyesine gerilediğini görebiliyoruz. 29 Ağustos günü yaşanan da Grayscale’ın Spot Bitcoin ETF ile ilgili SEC ile arasındaki davada çıkan spot Bitcoin ETF başvurusunun tekrar gözden geçirilmesi kararıydı.

Bu haberle Bitcoin’de %6-7’lik hızlı bir yükseliş gördük ancak bu haber zaten bahsettiğimiz aralığın destek seviyelerinde gelen bir haber oldu. Bu haber gelmeseydi dahi muhtemelen 30 bin dolar seviyelerine doğru bu kadar hızlı olmasana tekrar bir hareket görmemiz muhtemeldi. Bu tarz sert hareketlerin sebebi yaklaşık 6 bin dolarlık bir aralığa sıkışmış Bitcoin fiyatının yatırımcılar tarafından kısa vadeli hareketinin daha kolay öngörülebilmesi sayesinde aynı anda alınıp aynı anda satılmasından kaynaklanıyor.

‘BITCOIN ALICI VE SATICI BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR’

Bitcoin uzun zamandır dar bir bant aralığında ilerliyor bu sebepten destek ve direnç noktaları aktif yatırımcı olmayan kişiler tarafından bile bilinmeye başlandı. Düzenli olarak 31 bin dolar seviyelerinden yapılan toplu satışlar 25 bin dolar olan destek seviyesine doğru hızlı düşüşlere sebep oluyor. 25 bin dolardan ise tekrar hızlı alımlar gerçekleşiyor. Risk almak istemeyen ve kısa vadeli yatırımlarla kazanç sağlamaya çalışan yatırımcılar, destek ve direnç aralığı dışında işlem yapmadığında Bitcoin bu seviyeler dışında alıcı ve satıcı bulmakta güçlük çekiyor. Piyasa derinliğinin azalması ise manipülatif bir piyasa oluşmasına sebebiyet veriyor.

Bireysel yatırımcılar ve boğa döneminin tetikleyicileri olan kurumsal yatırımcılar spot Bitcoin ETF başvurusunun tekrar incelenmesi ile ilgili çıkan dava kararından ziyade spot Bitcoin ETF’inin kabulü gibi daha kalıcı ve sürekliliği olan net haberlere ihtiyaç duyuyor. Örneğin Twitter’ın ödeme kanallarına kripto paraları ile entegre edeceği haberinin beklentisi kısa vadede alıcıları bir miktar tetiklese de kalıcı bir yükselişe sebep olmuyor.

Kripto para piyasasına farklı endüstrilerden veya finans kollarından uzun vadeli para akışını sağlayacak bir haber olmadığı sürece kısa vadeli yükselişler görmemiz ve hızlıca sönümlemesi daha olası olacaktır.

PİYASADA ‘ÖLÜ COİNLER’ NE DEMEK?

On binlerce kripto para sektörde yerini almaya çalışıyor, fakat birçoğu çok kısa bir süre içerisinde yok oluyor ya da hiç var olamıyor. Bunlar ‘ölü coinler’ olarak nitelendiriliyor. Bunun birçok sebebi var, ancak en önemlisi doğru hesaplanmayan tokeneconomics modellemeleri ve endüstriye gerçekten katkı sağlayamayacak, arkası dolu olmayan projelerin çıkması.

Aslında kripto para sektöründe hangi projenin ne zaman ne kadar başarılı olacağını kestirmek zor olsa da hangi projenin kesinlikle başarılı olmayacağını kestirmek çok kolay. Bu da on binlerce kripto paranın belki de %95’inden fazlasına karşı paramızı koruyabilmemiz anlamına geliyor.

Doğru araştırma, doğru analiz, doğru zaman bir araya geldiğinde para kazanma olasılığınız %95’tir ve bilgi her şeydir.

BITCOIN’DE 40 BİN DOLAR İHTİMALİ!

Bitcoin’de kısa vade tahminleri bahsettiğimiz 25.300 ve 31.500 dolar seviyeleri arasında yatay hareketler çizmeye devam etmesi yönünde. 25.300 seviyesinin altında kapanışlar kırmızı alarmları çalar ve yatırımların nakde dönmesini işaret edebilir. 31.500 dolar üzerinde bir fiyatlamayı sektöre kalıcı finans akışını sağlayacak haberlerle beraber görebildiğimiz zaman 40 bin dolar seviyelerine doğru hareketlenmeleri bekleyebiliriz.

Tüm süreci değerlendirecek olursak uzun bir süredir küresel ekonomik sıkılaşmalar yüzünden yeni zirveler yapamayan bir Bitcoin, ülke ekonomilerinin 2024 yılında hızlanması ile yukarı yönlü ataklarını yapmaya başlayacaktır.

2024 YILI İÇİN ZİRVE BEKLENTİSİ

Spot Bitcoin ETF’inin de artık daha fazla ertelenemeyeceğini ve Twitter gibi milyar dolarlık kuruluşların kripto paralar ile ilişkileneceğini rahat bir şekilde öngörebiliyoruz. 2023 sonundan itibaren Bitcoin’in yaklaşan halving ile beraber yeni zirvelere yöneleceğini tahmin ediyoruz.