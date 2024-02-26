Yatırımcılar euroda uzun pozisyonları azalttı

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) 20 Şubat'a kadar olan haftaya ilişkin pozisyon verileri kurumsal yatırımcıların euro uzun pozisyonlarını kasım 2022'den bu yana en aza indirdiğini gösterdi. Bu pozisyonlar son beş haftadır düzenli olarak azalıyor.

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Euro son haftalarda toparlanarak 1,0850 doların üzerinde işlem görse de genel olarak güçlenen dolar karşısında bu yıl %1,7 değer kaybetti.

State Street Global Markets Makro Strateji Müdürü Michael Metcalfe, "Geçtiğimiz hafta önemli ölçüde euro alımı gördüğümüz tek euro çifti frank ve yen oldu. Bu da euronun bir fonlama ticareti olarak kullanıldığını gösteriyor" dedi.

CFTC verilerine göre kurumsal yatırımcılar geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardıkları euro uzun pozisyonlarını azaltıyor.