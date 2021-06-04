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'Yatırımcılar hisse ve nakit fonlara yöneldi'

Bank of America'nın derlediği raporda, "Yatırımcılar hisse senetleri ve nakit fonlarına yönelmeye devam ettiler." ifadeleri kullanıldı.

04.06.2021 - 11:03 |
'Yatırımcılar hisse ve nakit fonlara yöneldi'

Bank of America'nın (BofA) EPFR verilerinden derlediği rapora göre yatırımcılar, 2 Haziran haftasında hisse senetlerine ve nakit fonlarına yatırım  yapmaya devam ettiler.

Küresel hisse senedi fonlarına 14,7 milyar dolar yönlendirilirken, nakit fonlarına da 16,3 milyar dolar sermaye girişi oldu. Nakit önceki hafta 68 milyar dolar sermaye girişi yaşanmıştı.

2 Haziran haftasında teknoloji fonlarından ise 1,6 milyar dolar çıktı.

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