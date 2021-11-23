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'Yatırımcılar nakdi korumaya odaklanmalılar'

Bank of America Stratejisti Michael Hartnett, "Yatırımcılar nakdi korumaya odaklanmalılar" dedi.

23.11.2021 - 07:59 |
'Yatırımcılar nakdi korumaya odaklanmalılar'

Bank of America Stratejisti Michael Hartnett gelecek yıl için piyasalarda aşağı yönlü bir hareket beklediğini ortaya koydu. Hartnett, yatırımcıları enflasyonun hızlandığı ve daha yüksek faiz oranlarının global varlık fiyatlarının yörüngelerini altüst ettiği ortamda nakdi korumaya odaklanmaları yönünde uyardı.

Hartnett gönderdiği bilgi notunda, yatırımcıların 2020 yılındaki "büyüme şoku"nun 2021 yılındaki "enflasyon şoku"nun ardından 2022 yılında "faiz şoku" bekleyebileceklerini ifade etti.

Hartnett, "Bu nedenle beklentilerimiz aşağı yönlü ve önümüzdeki yıl sermayeyi koruma temasının öne çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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