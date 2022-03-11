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Yatırımcıların dolara olan talebi sürecek

ING analistleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının devam etmesinin yükselen enflasyon ve yavaşlayan büyümenin etkisiyle yatırımcıların ABD dolarına yönelmeye devam etmelerine yol açtığını ifade etti.

11.03.2022 - 12:48 |
Yatırımcıların dolara olan talebi sürecek

Yatırımcıların para politikasında sıkılaşmaya hazır olan merkez bankalarının paralarını tercih ettiğini belirten analistler, bunun yanı sıra küresel büyümeye yönelik risklere daha az açık, emtia ihracatından destek alan ve Doğu Avrupa ile daha az bağlantılı ülkelerin paralarının da tercihlerde öne çıktığını vurguladı.

Bu durumun ABD doları için pozitif bir görünüme işaret ettiğini belirten ING analistleri, özellikle küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği ortamda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada ilerlemesinin ABD dolarını öne çıkarmaya devam edeceğine işaret etti.

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