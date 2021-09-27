Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaYemen'de 4 ilde akaryakıt istasyonları kapatılıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Yemen'de 4 ilde akaryakıt istasyonları kapatılıyor

Yemen'de 4 ilde akaryakıt istasyonları kapatılıyor

Yemen'de yerel para biriminde yaşanan değer kaybı ve petrol türevlerinin fiyatlarındaki artış nedeniyle yarından itibaren 4 ilde özel akaryakıt istasyonlarının kapatılacağı bildirildi.

27.09.2021 - 13:40 | | AA
Yemen'de 4 ilde akaryakıt istasyonları kapatılıyor

Akaryakıt Satış İstasyonları Sahipleri Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik duruma ve petrol türevlerinin fiyatlarındaki artışa işaret edildi.

Açıklamada, "Yemen riyalindeki değer kaybı ve petrol türevlerindeki fiyat artışı nedeniyle yarından itibaren Aden, Lahic, Ebyen ve Ed-Dali illerindeki özel akaryakıt istasyonlarının kapatılması kararı alındı." ifadesi kullanıldı.

İlgili makamlarla görüşülüp öncelikle halkın yükünü hafifletmeyi amaçlayan uygun çözümler bulana kadar akaryakıt istasyonlarındaki çalışmaların askıya alınacağı belirtilen açıklamada, akaryakıt istasyonu sahiplerine ve acentelere "sendikanın kararlarına uymaları" çağrısında bulunuldu.

Petrol fiyatları ve riyaldeki değer kaybı

Yemen'de 20 litrelik bir bidon petrol özel akaryakıt istasyonlarında yaklaşık 15 dolarken hükümete bağlı istasyonlarda yaklaşık 10 dolara satılıyor.

Ülke, Yemen riyalinin dolar karşısındaki ciddi değer kaybının gölgesinde özellikle hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde son üç haftadır ekonomik çöküşe tanıklık ediyor.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bugün bir dolar yaklaşık 1200 riyalden işlem görüyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

    Çalıştığı inşaat çatısından düşen 17 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

    Çalıştığı inşaat çatısından düşen 17 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

    Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

    Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

    Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

    İsrail, İran'ın nükleer programının "kritik seviyeye" ulaştığını iddia etti

    İsrail, İran'ın nükleer programının "kritik seviyeye" ulaştığını iddia etti

    'Arazi' tartışması kanlı bitti: 2 ölü

    'Arazi' tartışması kanlı bitti: 2 ölü

    NATO, Çin'den nükleer silahlar konusunda şeffaflık istiyor

    NATO, Çin'den nükleer silahlar konusunda şeffaflık istiyor

    Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

    Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 27 Eylül korona tablosunda son durum açıklanıyor...

    Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 27 Eylül korona tablosunda son durum açıklanıyor...

    Sıradaki Haber
    İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

    İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

    Sıradaki Haber
    Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

    Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

    Sıradaki Haber
    Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

    Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

    Sıradaki Haber