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Yen, dolar karşısında 7 ayın zirvesinde

Yen, ABD doları karşısında 7 ayın en yüksek seviyesini gördü.

11.04.2025 - 09:36 | | Foreks Haber
Yen, dolar karşısında 7 ayın zirvesinde

Yen bu sabah kısa bir süreliğine 142,88 seviyesine yükselerek, tırmanan ABD-Çin ticaret savaşının diğer önemli para birimleri karşısında dolar satışlarını tetiklemesiyle yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Yen, dolar karşısında bir ara %2 kadar yükselirken, diğer Asya para birimleri de dolar karşısında güçlendi. Malezya ringgiti, dolar karşısında %0,72 değer kazandı. Güney Kore wonu ve Singapur doları da değer kazandı.

SMBC'den Hirofumi Suzuki, odak noktasının gümrük tarifeleri nedeniyle küresel ekonomik endişelerden ABD-Çin ticaret sürtüşmesine kaydığını söyledi.

Baş Döviz Stratejisti ve Hazine Araştırma Grubu Başkanı Hirofumi Suzuki, “Bu bağlamda, hem ABD hem de Çin ile güçlü ekonomik bağları olan Japon ekonomisine bir darbe olacaktır” dedi.

Suzuki ayrıca, “Riskten kaçış eğilimi artıyor ve Japon yeni üzerindeki değerlenme baskısı güçlü kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Suzuki, dolar/yen için net bir hedef olmasa da, 140 gibi seviyelerin “farkındalığın” kilit noktaları haline gelebileceğini vurguladı.

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