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'Yen, dolar karşısında değer kazanacak'

Amundi, Japon yeninin ABD doları karşısında değer kazanmaya devam etmesini bekliyor.

20.08.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
'Yen, dolar karşısında değer kazanacak'

Amundi SA, yenin tarihi zayıflığının sona ermesiyle birlikte en son Temmuz 2023'te görülen seviyelere yükselmesini bekliyor.

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Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi'nin Japonya biriminin baş yatırım yetkilisi Shinichiro Arie, Japonya ve ABD'deki getiriler arasındaki farkın daralmasıyla birlikte Japonya'nın para biriminin önümüzdeki 12 ay içinde dolar başına 140 yene ulaşabileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl faizleri bir kez daha artırabileceğini söyleyen Arie'ye göre, ABD'de potansiyel faiz indirimlerinin başlaması yende uzun pozisyonlar oluşturmak için bir fırsat sunuyor. Ancak para birimindeki dalgalanma nedeniyle hemen büyük yen pozisyonlarına girmemenin en iyisi olduğunu söyledi.

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