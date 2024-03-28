'Yen, dolar karşısında güçlenecek'

Willcox, Bloomberg TV'ye verdiği bir röportajda "Yenin ABD doları karşısında 140'a doğru geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha güçlü bir yen, öncelikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yolun ilerisinde gevşemesinin ve biraz daha sıkı Japonya politikasının gücünden kaynaklanacaktır" dedi.

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Willcox, "Merkez bankaları piyasayı şaşırtabilecekleri zaman müdahale etme eğilimindedir. Şu anda hepimiz bunun hakkında konuşuyoruz, bu yüzden harekete geçmektense konuşmayı tercih edeceklerini düşünüyorum, ama tabii ki asla bilemezsiniz" dedi.

Dolar/Japon yeni şu sıralarda düne göre yüzde 0,02 artışla 151,35 seviyesinden işlem görüyor.