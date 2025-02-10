'Yen, dolar karşısında güçlü kalacak'

Sony Financial Group analisti Maki Ogawa, doların bu hafta Y150,50 ile Y152,80 arasında bir aralıkta işlem göreceğini ve yakın vadede Y148,65 civarında teknik bir destek görüleceğini söyledi.

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Ogawa, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ek faiz artırımı beklentileri nedeniyle yenin sağlam bir zeminde kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Bazı piyasa oyuncuları BoJ'un politika faizini Mayıs ayında artırmasını bekliyor. Bu arada Ogawa, ücretlerden kaynaklanan enflasyonun tekrar hızlanma olasılığı düşük olduğu için Federal Rezerv'in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğini de sözlerine ekledi.

OCBC FX ve Rates Strategy'den Christopher Wong da BoJ'un politika kurulu üyesi Naoki Tamura'nın geçen haftaki yorumları ve olası ücret artışlarının BoJ'un faizleri artırmaya devam etmesi gerektiğine dair güveni desteklediğini belirtti.

Wong, birçok Japon şirketinin bu yıl ücretleri %5'in üzerinde artırma niyetinde olduğunun sinyalini verdiğini ve bu yıl yerel banka kazançlarının şu ana kadar beklentileri aştığını vurguladı.

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Wong, “Bu anekdot niteliğindeki kanıtlar, bir yıl daha sağlam ücret artışına işaret ediyor ve BoJ'un faiz artırımına devam etmesi için ön koşulu karşılıyor” dedi.

OCBC stratejistleri, ABD'nin Japon mallarına doğrudan gümrük vergisi getirme riskinin yeni baskı altına alabileceğini de vurguladı. OCBC, USD/JPY için direnci 152,70-80 ve uzatmada 154,30 olarak belirlerken, desteği 151,50 ve 150 seviyelerinde tutuyor.