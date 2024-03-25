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Uzmanpara 'Yendeki son hareketler spekülatif'
Haberler Uzmanpara 'Yendeki son hareketler spekülatif'

'Yendeki son hareketler spekülatif'

Japonya'nın kur hareketlerinden sorumlu bürokratı Masato Kanda yenin mevcut zayıflığının temel göstergeleri yansıtmadığını söyledi.

25.03.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
'Yendeki son hareketler spekülatif'

Uluslararası ilişkilerden sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı olan Masato Kanda, "Para birimlerine baktığımızda, dolar/yen paritesi sadece son iki hafta içinde %4'lük büyük dalgalanmalar yaşadı. Bu düşüş temel ilkeleri yansıtmıyor ve bu konuda garip bir şeyler hissediyorum" dedi.

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Kanda son yen hareketlerini "spekülatif" olarak nitelendirdi. Herhangi bir tedbiri göz ardı etmeyeceğini ancak para biriminin ithalat maliyetlerini artırarak insanların geçim kaynaklarına darbe vurabilecek hareketine uygun şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Yendeki zayıflığın ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu da sözlerine ekleyen Masato Kanda, savunma hatları sorulduğunda aklında belirli bir döviz seviyesi olmadığını söyledi. Döviz hareketlerini aciliyet duygusuyla yakından izlediğini vurguladı.

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