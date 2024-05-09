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Uzmanpara 'Yendeki zayıflığı inceleyeceğiz'
Haberler Uzmanpara 'Yendeki zayıflığı inceleyeceğiz'

'Yendeki zayıflığı inceleyeceğiz'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının para politikasını yönlendirirken yenin son dönemdeki düşüşlerini inceleyeceğini söyledi.

09.05.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
'Yendeki zayıflığı inceleyeceğiz'

Ueda parlamentoya yaptığı açıklamada, "Yendeki keskin ve tek taraflı düşüşler ekonomi için olumsuzdur ve bu nedenle istenmeyen bir durumdur, çünkü şirketlerin iş planları yapmasını zorlaştırmaktadır" dedi.

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Ueda, "Kur oynaklığı trend enflasyonu etkiliyorsa ya da etkileme riski taşıyorsa BoJ para politikasıyla karşılık vermelidir" diye konuştu.

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