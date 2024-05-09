'Yendeki zayıflığı inceleyeceğiz'

Ueda parlamentoya yaptığı açıklamada, "Yendeki keskin ve tek taraflı düşüşler ekonomi için olumsuzdur ve bu nedenle istenmeyen bir durumdur, çünkü şirketlerin iş planları yapmasını zorlaştırmaktadır" dedi.

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Ueda, "Kur oynaklığı trend enflasyonu etkiliyorsa ya da etkileme riski taşıyorsa BoJ para politikasıyla karşılık vermelidir" diye konuştu.