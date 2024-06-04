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Uzmanpara 'Yene müdahale bir dereceye kadar etkili oldu'
Haberler Uzmanpara 'Yene müdahale bir dereceye kadar etkili oldu'

'Yene müdahale bir dereceye kadar etkili oldu'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin bir aydan biraz daha uzun bir süre önce döviz piyasasına yaptığı müdahalenin bir dereceye kadar etkili olduğunu söyledi.

04.06.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
'Yene müdahale bir dereceye kadar etkili oldu'

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Spekülasyondan kaynaklanan aşırı döviz hareketlerine karşı koymak için piyasaya müdahale ettik. Bu açıdan bakıldığında, bunun belirli bir etkisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Suzuki'nin açıklamaları Japon yetkililer tarafından hükümetin harekete geçtiğini teyit eden ilk açıklama oldu. Yen, Suzuki'nin müdahaleye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından dolar başına 156,32 seviyesine geriledi.

"Hükümet döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeye ve mümkün olan tüm tedbirleri almaya devam edecektir" diyen Suzuki, aşırı döviz oynaklığına ilişkin standart bir uyarıyı yineledi.

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