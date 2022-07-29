Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını çarşamba günü açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti ve ABD’de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi.

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Fed’in faizi 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

ABD TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ

ABD ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü. Ekonomistler ikinci çeyrekte yüzde 0,3-0,5 arasında büyüme bekliyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini, ancak ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığının açık olduğunu ifade etmişti.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın 1764 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1752 dolar, en yüksek ise 1764 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Gram altın haftanın son işlem gününde primli bir seyir izleyerek 1016 liradan işlem görüyor.