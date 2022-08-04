Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Faiz kararının ardından ise altın fiyatlarında hareketlenmeler oldu.

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Salı günü ons altın 1780 dolar seviyesine kadar yükselerek 1 ayın zirvesine ulaştı. Ons altında yaşanan bu yükselişte Fed'in ekonomik bozulmalar nedeniyle faiz artırımlarında ılımlı davranabileceği beklentisiyle yatırımcıların altına yönelmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler etkili oluyor.

Gram altın ise ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle salı günü 1026 lira seviyesini aştı.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın yeni günde 1772 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1763 dolar, en yüksek ise 1774 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Haftanın dördüncü gününde gram altın ise 1022 liradan işlem görüyor.