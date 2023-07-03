Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD’de büyüme ve işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın düşüş gösterdi.

ABD BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yüzde 2 arttı. Piyasalarda beklenti ise büyümenin yüzde 1,4 olacağı yönündeydi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI GERİLEDİ

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 24 Haziran ile biten haftada 239 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere indi. Ons altın 1893 dolara kadar geriledi.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Öte yandan gram altın geçtiğimiz hafta 1621 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti.

BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk gününde ons altın 1919 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1914 dolar, en yüksek ise 1920 dolar seviyeleri görüldü.

Yeni günde gram altın ise 1604 liradan alıcı buluyor.