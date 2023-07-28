Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün saat 15.30'da ABD ekonomisine yönelik 2'nci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 büyüdü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2 olacağı yönündeydi. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme göstermesinin ardından ons altın düşüşe geçti.

ABD BÜYÜME VERİSİ SONRASI ONS ALTIN DÜŞTÜ

Dün ons altın gün içerisinde 1942 dolara kadar geriledi.

GRAM ALTIN DA 1700 LİRANIN ALTINA İNDİ

Dün güne 1707 liradan başlayan gram altın gerileyerek 1682 liradan işlem gördü.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son gününde ons altın 1951 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1944 dolar, en yüksek ise 1956 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın ise yeni günde 1692 liradan işlem görüyor.