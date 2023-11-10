Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Orta Doğu’da başlayan İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle birlikte güvenli liman talebi artmış ve altın fiyatları hızla yükselişe geçmişti.

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Ons altın 2 bin doların üzerini görürken, gram altın 1830 lira ile tüm zamanların zirvesini test etmişti. Ancak yeni haftada piyasalarda yön değişti. Bu hafta itibarıyla savaşın daha fazla yayılmayacağına ilişkin beklentiler piyasalarda tansiyonu düşürdü.

Öte yandan Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar da altın fiyatlarını baskı altında bıraktı. Altın piyasasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin atacağı adımlar yönü belirliyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın şu dakikalarda 1956 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1955 dolar, en yüksek ise 1960 dolar seviyeleri test edildi.

Yeni günde gram altın ise 1796 liradan işlem görüyor.