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UzmanparaYeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları bu hafta itibarıyla gösterdiği aşağı yönlü seyir ile dikkat çekti. Peki altın fiyatları neden geriledi? İşte detaylar...

19.01.2024 - 09:21 |
Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’den gelen ekonomik veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri düşürdü.

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Bu gelişmenin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Doların küresel çapta güçlenmesiyle altın fiyatlarında baskı arttı.

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Geçtiğimiz günlerde ons altın 2001 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Yurt içinde gram altın fiyatı da ons altındaki sert düşüşten etkilendi. Gram altın da 1938 lirayı gördü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününde ons altın 2021 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2020 dolar, en yüksek ise 2025 dolar seviyeleri görüldü.

Yeni günde gram altın da 1961 liradan işlem görüyor.

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