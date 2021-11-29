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'Yeşil hidrojen üretimi daha ucuz olabilir'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek doğal gaz fiyatının yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji ile hidrojen üretimini, doğal gaz kullanarak üretime göre daha ucuz hale getirebileceğini söyledi.

29.11.2021 - 13:33 |
'Yeşil hidrojen üretimi daha ucuz olabilir'

Von der Leyen, "Bugün gördüğümüz doğal gaz fiyatı nedeniyle, yeşil hidrojenin maliyeti gri hidrojenden daha ucuz olabilir" diye konuştu.

2020 yılında doğal gaz kullanılarak hidrojen üretimi 2 euro/kg maliyet getiriyordu. Yenilenebilir kaynaklar ile hidrojen üretiminin maliyeti ise 5 euro/kg seviyesindeydi. 

Ancak Von der Leyen, 2030'da yenilenebilir enerji ile hidrojen üretiminin maliyetinin 1,8 euro/kg seviyesine inmesini beklediklerini belirterek, "Bu, AB'nin hedefi olmalı. Bu ulaşılabilir bir hedef. Temiz hidrojen üretimini artırmalıyız" diye konuştu.

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