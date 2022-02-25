'Yüksek petrol fiyatları ABD için risk'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Ukrayna'daki çatışmaların petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasına yol açması halinde, bu yüksek fiyatların ABD'de tüketici harcamalarını vurabileceğini ve ABD'nin ekonomik büyümesi için bir risk oluşturabileceğini söyledi.

Barkin, "Eğer petrol fiyatları yukarı gitmeye devam eder ise bu kesinlikle enflasyonu yükseltir, aynı zamanda harcamaları da sınırlar. Pek çok insan, özellikle düşük gelirli aileler, gelirlerinin büyük miktarını yakıta harcarlar ve bu fiyatlar yukarı gitmeye devam eder ise tüketici harcamalarını ve ekonomiyi zayıflatır" diye konuştu.

Ancak Barkin, ekonominin şu an içinde bulunduğu güçlü talep ve sıkı iş gücü piyasası ile yüksek enflasyon ortamının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri normalleştirmeye başlaması gerektiğine işaret ettiğini ve Fed'in faiz oranlarını çabuk bir şekilde pandemi öncesi seviyelere geri getirebileceğini de vurguladı.