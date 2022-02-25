Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Yüksek petrol fiyatları ABD için risk'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Yüksek petrol fiyatları ABD için risk'

'Yüksek petrol fiyatları ABD için risk'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Petrol fiyatlarının yüksek kalması ABD'de tüketimi ve büyümeyi yavaşlatabilir" ifadelerini kullandı.

25.02.2022 - 07:53 |
'Yüksek petrol fiyatları ABD için risk'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Ukrayna'daki çatışmaların petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasına yol açması halinde, bu yüksek fiyatların ABD'de tüketici harcamalarını vurabileceğini ve ABD'nin ekonomik büyümesi için bir risk oluşturabileceğini söyledi.

Barkin, "Eğer petrol fiyatları yukarı gitmeye devam eder ise bu kesinlikle enflasyonu yükseltir, aynı zamanda harcamaları da sınırlar. Pek çok insan, özellikle düşük gelirli aileler, gelirlerinin büyük miktarını yakıta harcarlar ve bu fiyatlar yukarı gitmeye devam eder ise tüketici harcamalarını ve ekonomiyi zayıflatır" diye konuştu.

Ancak Barkin, ekonominin şu an içinde bulunduğu güçlü talep ve sıkı iş gücü piyasası ile yüksek enflasyon ortamının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri normalleştirmeye başlaması gerektiğine işaret ettiğini ve Fed'in faiz oranlarını çabuk bir şekilde pandemi öncesi seviyelere geri getirebileceğini de vurguladı.

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık
Biden talimat verdi! 7 bin asker yola çıktı
Piyasalarda deprem! Tarihi kayıp...
‘Ukrayna kandırıldı, bunun önünü ABD açtı'
Putin, Ecevit'i örnek almış! ‘Hiç utanmadan yazmış’
Bir ilki başardı! Leman'ın gördüğü ilan NATO'yu da değiştirdi
Savaş 2. günde! Hayalet kent... Kimse ışıklarını açamadı
Ukrayna'dan flaş karar! Ülkeden ayrılmasına izin vermeyecek
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'den bir ilk! Slavia Prag maçında ortaya çıktı
Rusya'ya transfer olmuştu! Yusuf Yazıcı'nın menajeri konuştu
Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
Hadise'yi şoke eden soru! 'Mehmet Bey mi yasakladı?'
4 milyon TL'lik ev krizi! Düğünden bir gün önce istediler
2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!
Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık
Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık
Biden talimat verdi! 7 bin asker yola çıktı
Biden talimat verdi! 7 bin asker yola çıktı
Piyasalarda deprem! Tarihi kayıp...
Piyasalarda deprem! Tarihi kayıp...
‘Ukrayna kandırıldı, bunun önünü ABD açtı'
‘Ukrayna kandırıldı, bunun önünü ABD açtı'
Putin, Ecevit'i örnek almış! ‘Hiç utanmadan yazmış’
Putin, Ecevit'i örnek almış! ‘Hiç utanmadan yazmış’
Bir ilki başardı! Leman'ın gördüğü ilan NATO'yu da değiştirdi
Bir ilki başardı! Leman'ın gördüğü ilan NATO'yu da değiştirdi
Savaş 2. günde! Hayalet kent... Kimse ışıklarını açamadı
Savaş 2. günde! Hayalet kent... Kimse ışıklarını açamadı
Ukrayna'dan flaş karar! Ülkeden ayrılmasına izin vermeyecek
Ukrayna'dan flaş karar! Ülkeden ayrılmasına izin vermeyecek
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'den bir ilk! Slavia Prag maçında ortaya çıktı
Fenerbahçe'den bir ilk! Slavia Prag maçında ortaya çıktı
Rusya'ya transfer olmuştu! Yusuf Yazıcı'nın menajeri konuştu
Rusya'ya transfer olmuştu! Yusuf Yazıcı'nın menajeri konuştu
Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
Havada ve karada büyük fark! İki ülkenin askeri gücü ortaya çıktı
Hadise'yi şoke eden soru! 'Mehmet Bey mi yasakladı?'
Hadise'yi şoke eden soru! 'Mehmet Bey mi yasakladı?'
4 milyon TL'lik ev krizi! Düğünden bir gün önce istediler
4 milyon TL'lik ev krizi! Düğünden bir gün önce istediler
2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!
2022’de Tahincioğlu’ndan 4 Yeni Proje!