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Yurt dışı üretici fiyatları Şubat'ta düştü

Yurt dışı üretici fiyatları, Şubat'ta aylık bazda yüzde 2.46, ilk iki ayda yüzde 3.79 düşerken, yıllık bazda yüzde 28.27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25.83 yükseldi.

22.03.2021 - 15:57 | | DHA
Yurt dışı üretici fiyatları Şubat'ta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü yurt dışı üretici fiyatları, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 26.49, imalatta yüzde 28.29 yükseldi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 31.02, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.11, dayanıksız tüketim malında yüzde 26.02, enerjide yüzde 8.42, sermaye malında yüzde 25.35 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.76, imalatta yüzde 2.45 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.82, dayanıklı tüketim malında yüzde 3.81, dayanıksız tüketim malında yüzde 3.27 azalış, enerjide yüzde 6.51 artış, sermaye malında yüzde 3.82 azalış olarak gerçekleşti.

Yurt dışı üretici fiyatları endeksi sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8.42 ile, diğer ulaşım araçları yüzde 15.76 ile, içecekler yüzde 17.23 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık ana metaller yüzde 40.62, metal cevherleri yüzde 31.37, diğer mamul eşyalar yüzde 30.95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yurt dışı üretici fiyatları endeksi sektörlerinden diğer mamul eşyalarda yüzde 5.34, tütün ürünlerinde yüzde 4.69, diğer ulaşım araçlarında yüzde 4.34 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6.51 ile endeksin arttığı tek alt sektör oldu.

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