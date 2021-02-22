Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 32.51 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,07, imalatta yüzde 32.49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 34.99, dayanıklı tüketim malında yüzde 37.09, dayanıksız tüketim malında yüzde 31.29 artış, enerjide yüzde 4.49 azalış, sermaye malında yüzde 30,90 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.42, imalatta yüzde 1.35 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.11, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.03, dayanıksız tüketim malında yüzde 2.13 azalış, enerjide yüzde 6.94 artış, sermaye malında yüzde 2.21 azalış olarak gerçekleşti.