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Uzmanpara 'Zayıf yenin etkilerinden endişe duyuyorum'
Haberler Uzmanpara 'Zayıf yenin etkilerinden endişe duyuyorum'

'Zayıf yenin etkilerinden endişe duyuyorum'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki yenin zayıflığına ilişkin endişelerini ve döviz piyasasında aşırı hareketler olması halinde harekete geçme sözünü yineledi.

28.05.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
'Zayıf yenin etkilerinden endişe duyuyorum'

Parlamento'da konuşan Suzuki, "Zayıf yenin olumlu etkilerinden ziyade olumsuz etkilerinden büyük endişe duyuyorum" dedi. Suzuki, döviz kurlarının ekonomik temelleri yansıtmasının ve istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin arzu edildiğini de sözlerine ekledi.

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Japonya, yeni desteklemek için müdahalede bulunup bulunmadığını doğrulamadı. Maliye Bakanlığı'nın döviz müdahalesinin aylık sonuçlarını cuma günü açıklaması planlanıyor.

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