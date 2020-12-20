Zeyilname Nedir, Nasıl Düzenlenir? Zeyilname Hangi Durumlarda Gereklidir?

Poliçeler üzerinde yapılacak herhangi bir farklılık veya ilaveler adına düzenlenen evraklara ''zeyilname'' ismi verilir. Pek çok durumda bu evraklara gereksinim duyulabilir Örnek olarak; poliçeler düzenlenirken bilgilerde hata olması durumunda zeyilname sayesinde oldukça kolay bir şekilde farklılık yapılabilir. Diğer şekilde sigorta primlerindeki tutar farklılıklarıyla da zeyilnameyle tekrardan düzenlenebilir. Burada unutulmaması gereken husus, zeyilnamelerin sadece farklılıkları kapsaması olarak belirtilebilir. Zeyilnamenin, poliçenin aslı şeklinde kabul edilmediğini belirtmek gerekir.



Zeyilname Nedir?



Poliçe farklılığı durumlarında düzenlenmesi gereken evrak ismi zeyilname şeklinde tanımlanmaktadır. Detaylı şekilde tanımlanacak ya da incelenecekse poliçe ve tecritler üzerinde farklılık, iptal, ilave gibi vaziyetlerde düzenlenen evraklara verilen isimdir. Yapılan bu işlemin adı zeyildir. Kimi durumlarda primli kimi durumlarda primsiz olan zeyilnameye örnek vermek gerekirse; adres farklılığı gibi bir durum, primsiz zeyilname şeklinde değerlendirilmektedir. Sigortalıdan prim almak ya da prim iadesine neden olan durumlar ise primli zeyilnameler olarak belirtilebilir.



Zeyilname Nasıl Düzenlenir?



Zeyilnamelerin düzenlenmesini gerektirecek pek çok husus söz konusu olmaktadır. Poliçe bilgilerinde gerçekleşmiş herhangi bir hata üzerine yapılacak düzenlemelerde bu evrak devreye girer. Bu durumda asıl husus, beşgenin düzenlenmesi için tek taraflı olmaması, sigorta firması ve sigortalı birey arasında anlaşma sağlanıp yapılmasıdır.



Bununla birlikte poliçe koşullarında herhangi bir biçimde tek taraflı bir farklılık yapılmamaktadır. Bundan ötürü sigorta firması, sözleşmelerde sigortalı kişiye vermiş olduğu bütün taahhütleri yerine getirmekle sorumludur. Fakat sigorta firması ve sigortalı birey arasında bir anlaşma yapılmasıyla beraber poliçe genel koşulları değiştirilebilir. Aksi halde her iki taraf da sözleşmede yer alan koşullara uymak zorundadır. Yapılan ya da yapılacak değişikliklerde evrakla karşılıklı anlaşma neticesi gerçekleştirilmektedir.



Zeyilname Hangi Durumlarda Gereklidir?



Poliçeler üzerinde yapılan ya da yapılacak herhangi bir farklılık veya ilave adına düzenlenen evraklara ''zeyilname'' ismi verilmektedir. Pek çok durumda zeyilnameye gereksinim duyulabilir. Örnek olarak, poliçe düzenlenirken bilgilerde herhangi bir hata olmasıyla zeyilname sayesinde kolayca bilgiler değiştirilebilir. Başka bir örnek ile; sigorta primindeki miktar farklılıkları aynı şekilde zeyilname ile yeniden düzenlenmektedir. Zeyilname sadece farklılıkları kapsar. Yani bu belge, poliçenim aslı şeklinde kabul edilmemektedir.