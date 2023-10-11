Zurich Sigorta, Mapfre Yaşam'ı alıyor

Zurich Sigorta ve MAPFRE Sigorta önemli bir satın almayı duyurdu. İki şirket, MAPFRE Sigorta A.Ş.'nin yüzde 99,7 oranında iştiraki olan MAPFRE Yaşam Sigorta A.Ş’nin; Zurich Sigorta’ya satılması konusunda anlaşma sağladı. Satın alma işlemi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) onayının ardından tamamlanacak.

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YILMAZ YILDIZ: “TÜRKİYE’YE YAPTIĞIMIZ BU YENİ YATIRIM, TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN GÜVENİMİZİN BİR GÖSTERGESİ”

Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, “Zurich Sigorta olarak uzun yıllardır Türkiye'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bu son yatırımımız, stratejik hedeflerimizin ve Türkiye’ye olan güvenimizin net bir ifadesidir. Yatırım kararımızda Türkiye ekonomisinin gelişim potansiyelinin yanında, SEDDK ve diğer kamu otoritelerinin çabaları sayesinde sigortacılık sektörünün Avrupa’daki en gelişmiş ve yatırım dostu ülkelerden biri olmasının rolü büyük. Hayat dışı sigortacılık faaliyetlerimize hayat sigortası uzmanlığını da ekleyerek, müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi ile bütüncül olarak karşılayacağız. MAPFRE Yaşam’ın hayat sigortacılığı ekibi, alanında son derece başarılı ve yetkin bir ekip. Zurich Sigorta olarak, Türkiye sigortacılık sektöründeki yerimizi büyütmek için hep birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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ERDİNÇ YURTSEVEN: “STRATEJİK ALANLARDA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ”

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven ise “Sektörümüz genelinde kârlılık ve prim üretiminin yanı sıra, stratejik öncelikler odağında istikrarlı bir finansal sürdürülebilirlik şirketler için artık büyük bir önem taşıyor. MAPFRE Sigorta olarak belirlediğimiz uzun vadeli stratejik alanlara odaklanarak istikrarlı büyümeyi sağlamayı ve finansal sürdürülebilirliğimizi devam ettirmeyi amaçlıyor ve çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda MAPFRE Grup’un Türkiye’deki uzun vadeli stratejik planlarına paralel olarak, hayat dışı sigortacılığa odaklanılması yönünde alınan karar doğrultusunda MAPFRE Yaşam’ın satılması yoluna gidilmiştir. Belirlediğimiz stratejimiz paralelinde; MAPFRE Sigorta olarak 75 yıllık tecrübemiz, MAPFRE Grup’un Türkiye’ye olan güveni ve tam desteğiyle, tüm konsantrasyonumuzu hali hazırda faaliyet gösterdiğimiz alanlara vererek daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.