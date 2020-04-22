1086 Vergi Kodu Nedir? Gecikme Zammı Nereye Ödenir?

1086 vergi kodu gecikme zammı olarak belirtilmiştir. Ve sadece bu vergiye özel olarak kod oluşturulmuştur.



1086 Vergi Kodu Nedir?



1086 vergi kodu gecikme zammının vergi kodu olarak düzenlendi. Her verginin bir kodu olduğu gibi gecikme zammı için de özel olarak 1086 kodu oluşturulmuştur.



Gecikme Zammı Nereye Ödenir?



Gecikme zammı gelir dairesi başkanlığı tarafından belirtilen noktalara ödenmektedir. Vergi için gecikme zammı bedeli PTT şubelerinden ödenebilmektedir. Yine aynı şekilde diğer gecikme zammı bedelleri de ATM üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebilir. Gecikme zammı güne göre değişkenlik gösterir. Ve dolayısıyla kaç gün gecikme bedeli ödeyeceğiniz ayrıntıları sizlere belirtilir.