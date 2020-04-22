4310 Vergi Kodu Nedir? 6736 Madde 5/1-A Ve 5/1-C Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Nereye Ödenir?

4310 vergi kodu 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımını açıklayan vergi kodudur. Bu kod kapsamında ödenen vergiler kişilerin muhasebesine aktarılır.



4310 vergi kodu nedir?



4310 vergi kodu aslında bir tür vergi çeşididir. Ödediğimiz vergi çeşitleri arasında 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımını açıklamaktadır. Bu vergi koduyla ödeme yapan kişiler 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı için vergi ödemiş olur.



6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Nereye Ödenir?



Tüm vergilerde olduğu gibi 4310 yani 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı vergisi de internet üzerinden ödenebilmektedir. İnternet üzerinden bu vergi borcunu ödemek isteyen kişiler öncelikle vergi dairelerine giriş yaparak, tüm banka ve kredi kartları ile 4310 vergi kodu adı altında ödeme yapabilirler.