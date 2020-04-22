9062 Vergi Kodu Nedir? Tapu Harçları Nereye Ödenir?

Tapu müdürlükleri mal alım satımında verdikleri hizmetin bir karşılığı olarak bazı harçların yatırılmasını talep etmektedir. 9062 vergi kodu da hem alıcı hem de satıcıdan yatırılması beklenen bu harçlarla ilişkilendirilmektedir.



9062 Vergi Kodu Nedir?



9062 numaralı vergi kodu aynı zamanda “tapu harcı” olarak da bilinmektedir. Bu harçların tutarı, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranda ve satışa çıkan gayrimenkule göre belirlenmektedir. Geçerli sayılan son yürürlükte tapu harcı için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere binde yirmi oranında vergi talep edilmektedir.



Tapu Harçları Nereye Ödenir?



Tapu harcı, doğrudan banka kanalıyla ya da elektronik tahsilat (e- tahsilat) uygulaması üzerinden ödenebilmektedir. Ancak harç yatırımında genellikle tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalar kullanılmaktadır. Anlaşmalı bankalar işlem yapacak kişiye mesaj yolu ile tapu müdürlüğü tarafından gönderilmektedir.