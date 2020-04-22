9166 Vergi Kodu Nedir? Karar Ve İlam Harcı Nereye Ödenir?

Oldukça fazla sayıda vergi bulunmaktadır ve her verginin kendine ayrı bir kodu yer alır. Buna bağlı olarak numara üzerinden belirlenmiş vergi kodları aracılığıyla ödeme potansiyeline sahiptir. Ayrıca hangi verginin hangi numaraya ait olduğu da bu şekilde anlaşılmış olur.



9166 Vergi Kodu Nedir?



9166 karar ve ilam harcı olarak geçen bir vergi türüdür. Özel ve tüzel kişilerin kendi çıkarlarına ilişkin kamu kuruluşlarından faydalanmak amacıyla ödenen vergi türü olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar içerisinde mahkeme nezdinde açılan davalar ya da daha pek çok farklı etmen bulunmaktadır.



Karar ve İlam Harcı Nereye Ödenir?



Karar ve ilam harcı Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden ödenebilir. Aynı zamanda internet aracılığıyla bu konuda hizmet veren farklı siteler üzerinden de ödeme yapılabilmektedir. Birebir olarak da gidilerek ödeme yapılabilmektedir.