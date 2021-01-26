İstanbul Tasarım Bienali devam ediyor

Küratörlüğünü Mariana Pestana’nın Sumitra Upham ve Billie Muraben ile birlikte yürüttüğü Empatiye Dönüş: Birden Fazlası İçin Tasarım başlıklı bienal, 15 Kasım 2020 tarihine kadar ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Pera Müzesi ve ARK Kültür’deki sergilerin ardından, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Şehirdeki müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri 30 Nisan 2021’e kadar gelişerek sürecek. Tasarım Bienali bu sene İstanbul sokaklarına yayılan projelerinden Soft Baroque’un bizi makinelerin tasarım yaptığı bir dünyayı hayal etmeye davet eden oturma alanlarından oluşan “Nokta Bulutu” adlı eseri ve Soraia Gomes Teixeira’nın “Kamusal Terapi Araçları” adlı sosyal mesafeye çözüm bulan aygıtları Beşiktaş İskelesi’nde; Bits to Atoms ve BeirutMakers’ın 2019 yılında Lübnan’da gerçekleşen halk hareketlerinden esinlenerek tasarladığı “Devrimin Sobası” Karaköy İskelesi’nde; Moda’dan ve semtin tarihinden ilham alan, Eli Bensusan’ın imzasını taşıyan “Körlerin Güneş Saati” Moda Sahil Parkı’nda ve SKREI ile Francisca Sottomayor & Sofia Magalhães’in tasarladığı filizlendirme dolabı “Çimlendirici” Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nde ziyaret edilebiliyor. Çimlendirici 15 Kasım’a kadar her Cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

“Dansbana!”nın herkesi dans etmeye davet eden pisti “Dansbana! Kalamış” ise Kasım ayının ikinci haftası itibarıyle Kalamış Parkı’nda olacak. 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin üç ana ayağından biri olan “Eleştirel Yemek Programı” kapsamında 18 Ekim’den bu yana her Pazar İKSV’nin YouTube kanalında, bienalin web sitesinde ve e-flux Architecture platformunda yeni bir video yayımlanıyor. Bu dijital video serisi; yiyecek alışverişi, tedariki ve tüketiminin günümüz kültürünü etkileyen ekolojik, ekonomik ve jeopolitik koşullarla nasıl ilişkili olduğunu sorguluyor. Yeni bölümler Mart 2021’e kadar devam edecek. Bienalin deneyim sponsorluğunu üstlenen Digilogue ise Soraia Gomes Teixeira’nın tasarladığı ve bienalin Yeni Yurttaşlık Ritüelleri programı kapsamında Beşiktaş Rıhtımı’nda görülebilecek Kamusal Terapi Araçları’nı artırılmış gerçeklikle buluşturuyor.