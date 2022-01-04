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Mücevher ihracatı rekor kırdı

Mücevher ihracatı aralık ayında 920,7 milyon dolara ulaşırken, 12 ayda toplam mücevher ihracatı yüzde 79,5 artarak 6,781 milyar dolara çıktı.

04.01.2022 - 11:44 |
Mücevher ihracatı rekor kırdı

Mücevher İhracatçıları Birliği, aralık ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri baz alınarak mücevher ihracatı aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %205 artışla 920,7 milyon dolara ulaştı.

Böylelikle 2021 yılında mücevher ihracatı 2020 yılına göre %79,5 artışla rekora imza atarak 6,781 milyar dolara çıktı.

“Yeni yılda yeni rekorlara imza atacağız”

Gerçekleştirilen mücevher ihracatını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar şunları söyledi:

“Hep söylediğimiz gibi mücevher sektörü stratejik bir sektör. Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılı başı itibarıyla vites büyüterek ihracat faaliyetleri gerçekleştirdik. Günün şartları çerçevesinde dijital buluşmalara imkân oluşturarak üyelerimiz için ihracatta yeni yollar açtık. Bu yolda hükümetimizin tüm kademeleriyle eş güdüm içinde çalışarak mücevher ihracatını artırabilmek için çözümler ürettik ve uygulamaya alınmasını sağladık. Böylelikle geçen seneyi büyük bir rekorla kapattık. İnanıyoruz ki bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek Türk mücevher sektörünü, küresel arenada hak ettiği konuma ulaştıracağız.”

En çok “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” ihraç edildi

Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılında en çok “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın” grubu takip etti.

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