Tianjin’in doğu kıyısındaki Binhai bölgesinde, ağır sanayi ve imalat bölgesi Bohai Economic Rim’in kalbinde yer alan Shimao-Dalga, çeşitli kültür parkları ile birlikte eğitim, eğlence ve sanatsal aktiviteleri birleştiren, eşsiz doğaya sahip bir alanda bulunuyor.

Deniz ile karanın birleştiği noktada yükselen yapı, doğa ile diyalog kurmak hedefiyle “su damlası” ve “dalga” kavramlarından yola çıkılarak tasarlanmış. Tavan kumaşlarından zemin kaplamasına kadar her öğe, suyun farklı hallerini yansıtırken soft ve dengeli bir kültürel ambiyans oluşturuyor. Proje kapsamında, kum ve kayalıklardan ayrılarak denizin üzerinde yüzen bir stürktür izlenimi veren ve ana kütleyi oluşturan sanat müzesine ek olarak bir açık hava tiyatrosu ve giriş meydanı da yer alıyor. Üç bölümün de sahille doğrudan bağlantısı mevcut. Kullanıcıların doğanın sesleriyle başbaşa kalarak denizi ve temiz havayı deneyimleyebileceği üç adet teras da bulunuyor.

BIM teknolojisiyle tasarlanan, 30 metreden fazla yüksekliğe sahip binanın kolonsuz geçilen üst bölümü, her yöndeki gerilimi dengeleyen üç strüktüre ayrılmış. Cephede yer alan pul şeklindeki 13 binden fazla alüminyum plaka, ritmik bir spiral doku oluşturduğu gibi cephenin güneş ışığını farklı zaman dilimlerinde farklı açılarla yansıtmasına olanak tanıyarak gün ışığının dağılımında denge sağlıyor. Yapıyı çevreleyen havuz, gösterişli cepheyi yansıtarak etkileyici görünümler sunuyor. Yapının toprağa değdiği bölümde yer alan çekirdek ve karşılama alanına bir üst katta ofis ve teknik birimler eklenirken üçüncü katta üç kola ayrılan hacimler sergi alanı, bar ve okuma alanı olarak işlevlendirilmiş. Girişteki paslanmaz çelik yüzeylere sahip karşılama alanı üstten gelen ışık demeti ile aydınlatılarak etkileyici bir görsel deneyim sunarken, üst katın cephesindeki yer yer 8 metre yüksekliğe ulaşan giydirme cam cepheler eşsiz manzarayı izletiyor ve doğal ışığın yapının iç bölümlerine kadar sokulmasına olanak sağlıyor.