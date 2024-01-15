Fransa tahvil ihracı için bankalara yetki verdi

Fransız Hazine Ajansı, Fransa'nın piyasa koşullarına bağlı olarak yakın gelecekte bir banka sendikasyonu aracılığıyla Haziran 2049 vadeli yeni bir yeşil devlet tahvili veya OAT çıkarmayı planladığını söyledi.

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BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, JP Morgan ve Societe Generale'i yaklaşan işlem için ortak lider yöneticiler olarak yetkilendirdi.